10 Kasım Çarşamba bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak? Bankaya gidecekler dikkat!

10 Kasım Çarşamba bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak? Bankaya gidecekler dikkat!

10 Kasım'a saatler kala vatandaşlar, bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bankaya gidecekler, "10 Kasım Çarşamba bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için artık saatler kalırken, resmi tatil olup olmadığı ve bankaların çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 83 yıl geçerken, saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilecek.

Düzenlenecek törenler duygusal anlara sahne olacak ve tüm yurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma törenlerinde hazır bulunacak.

Peki, 10 Kasım Çarşamba günü resmi tatil mi? 10 Kasım Çarşamba bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak? İşte detaylar...

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatil omadığı için bankalar açık olacak ve normal saatleri aralığında müşterilerini kabul edecek.

10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.