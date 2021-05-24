Hakkari'de göçerlerin yayla yolculuğu başladı

Hakkari'de yaylalara göç başladı. Göçerlerin zorlu yolculuğu, havadan görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 bin 500 koyunla yaylalara çıkan göçerlerin yolculuğu, seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

"BU YAYLALARI KİRALIYORUZ"

Göçerler, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara doğru yola çıktı. 2 bin 500 rakımlı Doski Vadisi'ne doğru yol alan göçerlerden Engin Alaca, “Biz sabah saatlerinde yola çıktık. Bizlere ait yaylalar olmadığı için Doski Vadisi’nde tuttuğumuz yaylalara gideceğiz. Bu yaylaları kiralıyoruz. 3 bin 500 koyunla yola çıktık, şimdi zorlu bir yolculuğumuz var. Allah hayırlara vesile etsin bu yolculuğumuzu.” dedi.





"3 AY YAYLADA KALACAĞIZ"

3 bin 500 koyunla yola çıktıklarını belirten Polat Karahan da, “Bugün hava bayağı sıcak, biz de köyümüzden yaylaya çıkmak için hareket ettik. 3 ay boyunca yaylada kalacağız. Biz bu yaylaları da kiraladık. Kazasız ve belasız gideriz inşallah.” ifadelerini kullandı.



