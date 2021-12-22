İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 22 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

22 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 8623443

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-63, G-64, G-76, G-80, G-81 sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8620267

ilce - mah sk bölgelerinde 22/12/2021 09:30:00 - 22/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8622795

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 156., 157., 160., 161., CUMHURİYET, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/12/2021 00:00:00 - 22/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622801

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 160. sk bölgelerinde 22/12/2021 00:00:00 - 22/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623008

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1795., 1796., 1805., 1807., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610371

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 797., 798., 802. sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623679

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., 2351., MASLAK sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8621845

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8618185

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah OKYANUS sk bölgelerinde 22/12/2021 03:00:00 - 22/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8324376

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah PALANGA sk bölgelerinde 22/12/2021 00:00:00 - 22/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623532

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah GÜNDOĞDU, IRMAK, KİRAZ, MEŞE, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2021 10:00:00 - 22/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8624359

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 22/12/2021 10:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.