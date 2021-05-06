Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi olan Kapadokya, pandemiye rağmen rağbet görmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli ve en gözde turizm mekanlarından birisi olan Kapadokya'ya yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

2020 YILI NİSAN AYINDA ZİYARETÇİ GELMEMİŞTİ

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı Yer Altı Şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni nisan ayında 74 bin 458 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya'ya nisan ayında 74 bin 458 ziyaretçi geldi VİDEO

Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının Nisan ayında ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğu için ziyaret eden olmamıştı.