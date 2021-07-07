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    Kurban kesilecek bıçakta dikkat edilmesi gerekenler

    Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, Ensonhaber'e konuşan bıçak ustası İlhan Alp, yaralanmaların önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 18:03
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    Kurban kesilecek bıçakta dikkat edilmesi gerekenler

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

    Belirlenen noktalarda kurban pazarları kurulurken, kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar da bilenmeye başlandı.

    İstanbul Beyoğlu'nda el yapımı bıçaklar üreten ve bıçak bileyen İlhan Alp isimli bıçak ustası da, Kurban Bayramı için yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

    BIÇAKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Yaralanmalara karşı bıçağa dair dikkat edilmesi gerekenleri aktaran İlhan Usta, Ensonhaber'e konuştu.

    Kurban kesilecek bıçakta dikkat edilmesi gerekenler #1

    Kurban kesilecek bıçakta dikkat edilmesi gerekenler #2

    Kurban kesilecek bıçakta dikkat edilmesi gerekenler #3

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    Kurban kesilecek bıçakta dikkat edilmesi gerekenler #5

    Kurban kesilecek bıçakta dikkat edilmesi gerekenler VİDEO

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