Vietnam yerli otomobiline kavuştu

Vietnam'da üretilen yerli otomobile ingilizce "hızlı" kelimesinin de eklenmesiyle "Vin-Fast" adı verildi.

Otomobil yapılamadan önce 20 farklı tasarım Vietnam halkının oylamasına sunuldu. Halkın seçtiği araçlar için seri üretime geçildi.

YARIN VİETNAM SOKAKLARINDA YERLİ OTO OLACAK

Üretilen araçlar pazartesi günü yani yarından itibaren Vietnam sokaklarındaki yerini alacak.

ÜLKENİN EN ZENGİN ADAMI KURDU

Üretimi yapan şirket, ülkenin en zengin milyarderi Pham Nhat Vuong tarafından kuruldu.

2 YILDA HAZIRLANDI

2 yılda çalışmalarını tamamlayan şirket, piyasaya sedan ve 4 çekerli araba modellerini sürecek.

10 BİN SİPARİŞ VERİLDİ

Şirketin elektrikli motosiklet ve otobüs üretme planı da var. Ülkede yerli otomobiller için şimdiden 10 bin otomobil siparişi verildi.