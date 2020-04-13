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Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

Vietnam’da bir girişimci, koronavirüs salgını süresince işsiz kalanlara ve yoksullara yardım etmek amacıyla haftanın yedi günü 24 saat boyunca açık olan bir pirinç ATM’si icat etti.

REUTERS |
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Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

Vietnam’ın en büyük şehri Ho Chi Minh’de, Hoang Tuan Anh adlı bir iş adamı, salgın nedeniyle işini kaybeden, temel gıdaya ulaşamayan halka yardım etmek amacıyla otomatik bir şekilde pirinç dağıtan bir makine geliştirdi.

Haftanın yedi günü 24 saat boyunca hizmet veren pirinç ATM’si, bir siloda tutulan pirinç stokundan her defasında 1.5 kilo dağıtıyor. Pirinç stokları da çalışanlar tarafından denetleniyor.

Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

“GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMADIM”

Makineyi kullanarak pirinç alanlardan biri olan 34 yaşındaki Nguyen Thi Ly, “Eşim işini kaybetti, üç çocuğumuz var. Bu pirinç ATM’si çok faydalı oldu. Bu bir torba pirinçle bir gün yetecek kadar yemeğimiz oluyor.” dedi.

Pirinç ATM’sini internetten duyduğunu söyleyen Ly, “Kontrol etmek için geldim ve gerçek olduğuna inanamadım. Umarım salgının sonuna dek bunu yapmaya devam ederler.” diye konuştu.

Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

“HALA İYİ BİRİLERİ VAR”

Teknoloji konusunda uzman olan Hoang Tuan Anh, halihazırda yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek salgının bu sorunları katladığını vurguladı. Anh, insanların yiyecek ve kaynaklara hâlâ erişebildiklerini hissetmelerini istediğini söyledi.

Anh, “Makineye pirinç ATM’si demeyi tercih ediyorum, çünkü insanlar buradan pirinç çekebiliyor. Dışarıda hâlâ insanlara ikinci bir şans vermek isteyen iyi birileri olduğundan emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

BAŞKA ŞEHİRLERE DE YERLEŞTİRİLDİ

Devlet medyası bu ATM’lerin Hanoi, Hue ve Danang gibi farklı şehirlere de yerleştirildiğini belirtti.

Vietnam’da salgın nedeniyle henüz can kaybı yaşanmadı. Ancak 15 günlük sosyal tecrit uygulamasının hayata geçirilmesi pek çok küçük işletmenin kapanmasına, dolayısıyla çok sayıda insanın işsiz kalmasına yol açtı.

Hükümet bir yardım paketi açıklasa da pek çok ailenin, yeterli destek alamadığı belirtiliyor.

Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

Vietnam'da 24 saat açık kalan pirinç ATM'si yapıldı

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