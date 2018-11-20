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Vietnam'da Toraji tayfunu

Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 14'e çıktı, 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi

AA | 20.11.2018 - 05:44..
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Afet yönetim yetkilisi Khanh Hoa, Güney Çin Denizi üzerinden gelen ve Nha Trang kentini etkisi alan Toraji tayfununun yol açtığı yağışlara bağlı meydana gelen toprak kaymalarında 14 kişinin öldüğünü, 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Vietnam'da Toraji tayfunu

Hoa, kayıpları aramak ve yüksek riskli bölgelerdeki halkı tahliye etmek için afet bölgesine 600 asker sevk edildiğini ifade etti.

Vietnam'da Toraji tayfunu

Şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle Nha Trang'ın bazı köylerinde çok sayıda evin çöktüğünü kaydeden Hoa, toprak altında kalan kişiler olduğundan endişe edildiğini dile getirdi.

Vietnam'da Toraji tayfunu

Bölgede, dün tayfun nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmış, tren seferleri iptal edilirken, birçok kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.

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