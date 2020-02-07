Villada uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca Yalova genelinde uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışma sonucunda merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ikamet eden E.Ç.'nin ikametinde kenevir yetiştirdiği öğrenildi.

ÖZEL ÇADIRLAR İÇERİSİNDE SERA BULUNDU

Ekipler, E.Ç.'nin 3 bin 500 liraya kiraladığı üç katlı villaya mahkemeden arama kararı alarak operasyon düzenlendi. Villanın ikinci kattaki bir odada özel çadırlar içerisinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış serayı bulan ekipler, evin diğer bölümlerinde de yeni kurulacak seralar için getirilmiş cihazların bulunduğu kolileri buldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bir taraftan üretim yaptığı bir taraftan da kurutarak satışa hazır hale getirdiği belirlenen serada, 304 kök kenevir ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. E.Ç., Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.