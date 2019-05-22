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Vinç bozuldu 1 saat havada kaldılar

3 kişi cami minaresini boyarken vincin arıza yapma sonucu 1 saat havada mahsur kaldı

İHA | 22.05.2019 - 22:19..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cami minaresini boyayan 3 kişi arıza yapan vinçte yaklaşık bir saat mahsur kaldı. İşçiler vincin arızası giderilerek kurtarıldı.

Üç işçi yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki minareyi boyamak için vinç kullandı.

Yerden yaklaşık 20 metre yükselen işçiler arıza meydana gelen vinçte mahsur kaldı. Çevredekilere seslenerek yardım isteyen işçiler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılabildi.

BOYAMAYA DEVAM EDECEKLER

Vincin arızası giderilerek kurtarılan işçiler yere indirilirken, sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. İşçilerin minareyi boyamaya devam edecekleri öğrenildi.

Vinç bozuldu 1 saat havada kaldılar

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