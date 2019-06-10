Son zamanlarda gündeme oturan ve herkesin konuştuğu VIP (Very Important Person) yani Çok Önemli Kişi anlamına gelmektedir.

Bir ünlü, devletin önemli mevkilerindeki kişiler, değerli davetliler ve önemli kişilere herhangi bir nedenden dolayı yapılan özel muamele veya sunulan ayrıcalıklara VIP denilir.

KONFOR SERVİSİ

VIP olan kişilere normalin dışında konfor servisi sunulur veya normal kişilerin elde edemeyeceği imtiyazlar tanınır.

SOSYAL STATÜ

Devlet başkanları, diğer siyasetçiler, büyük işverenler, üst düzey roller, üst düzey şirket memurları, varlıklı bireyler veya herhangi bir nedenle özel muamele gören diğer herhangi bir sosyal statütüsü bulunan kişilere tanınan ayrıcalıklı haktır VIP.