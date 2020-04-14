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VIPER nedir

VIPER, NASA tarafından 2023 yılında Ay'a gönderilecek bir uzay aracıdır.

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VIPER nedir

NASA, Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay'a astronot göndermeyi planlıyor. Şirket, bir yıl önce ise Ay'daki çeşitli kaynaklar hakkında veri toplamak ve su buzunu araştırmak için Ay'a bir araç göndermeyi düşünüyor.

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), NASA tarafından 2023'te Ay'ın yüzeyine gönderilecek aracın adıdır.

Özellikle Ay'ın güney kutup bölgesine odaklanacak olan VIPER, Ay kaynaklarını haritalayarak veri toplayacak.

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Şu anda geliştirilmekte olan VIPER gezgini, bir golf arabasına benzer bir boyuta (yaklaşık 1.4 m × 1.4 m × 2 m) sahip olacak.

NASA Genel Merkezi'ndeki Bilim Misyon Müdürlüğü tarafından yönetilen Lunar Discovery and Exploration Program'ın bir parçası olan bu görev, mürettebatlı Artemis programını desteklemeyi amaçlıyor.

Instagram: @eshteknoloji

VIPER nedir

VIPER nedir

VIPER nedir

VIPER nedir

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