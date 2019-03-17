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Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

İHA | 17.03.2019 - 11:47..
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Gaziantep'ten Kilis'teki evlerine seyir halinde bulunan Mustafa Aydoğdu idaresindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Kilis yolu bağlantı noktasında virajı alamayarak takla attı.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Nazlı Salihdeliçay ise kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan ve Nazlı Saliha Deliçay'ın çocukları olduğu belirtilen 6 yaşındaki Talha Demir ile 2 yaşındaki Samet Deliçay ise Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı otomobilde bulunan Ercan Özkeseci (26), Nadide Samanoglu (47), Remziye Özkesici (59) de kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

Olay yerinde ve hastanede bulunan cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kazada yaralananların hayatı tehlikesi devam ediyor.

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