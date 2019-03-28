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Virginia Woolf’un fotoğraf albümünden kesitler

Harward Üniversitesi, sosyal medya hesaplarından Virginia Woolf’un hayatından özel kesitler sunan fotoğraflar paylaştı.

Özel İçerik | 28.03.2019 - 10:22..
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Virginia Woolf’un fotoğraf albümünden kesitler

virginia woolf

Bazı yazarlar doğası gereği huzursuz. Sanki yazar olmanın en önemli gerekliliğiymişçesine üstelik. Virgina Woolf da onlardan sadece biri. Tüm hayatını cümleleri ve intiharları üzerine kurduğu bilinen, kurguları hep bir yuva yapma arzusu üzerine olan Woolfun hayatı, ilişkileri, yaşadığı eve kadar her şey hakkında fikir verecek o fotoğrafları Harward Üniversitesi internet ortamında paylaştı.

İşte içinizi ısıtacak fotoğraflar...

*

137. yaş gününde, yeniden...

Virginia Woolf'un fotoğrafları

Yemyeşil bir bahçe içinde Virginia’nın evi. 1919’da Virginia ve eşi Leonard’dan bir kare. Virginia, 1941’de Ouse Nehri’nde intihar edene kadar  evleri burasıydı.

Virginia Woolf fotoğrafları

Virginia'nın ailesi, birçok arkadaşını da barındırıyordu. üstteki fotoğrafta John Maynard Keynes ve Lytton Strachey.

Alttaki fotoğrafta ise, William Butler Yeats ve kız kardeşi Marjorie satranç oynuyor.

Virginia Woolf'tan fotoğraflar

Üstte yine arkadaşı E. M. Forster.

Virginia Woolf'tan fotoğraflar

Ailesinin yanında tatil fotoğrafları ve evcil hayvanları da var. Tabii Virginia'nın ilham aldığı bahçeleri de...

Virginia Woolf'tan fotoğraflar

Virginia fotoğrafları biriktirmeyi çok seviyordu. İspanyol İç Savaşı'nda öldürülen yeğeni Julian Bell'in olduğu gibi birçok fotoğrafı önemli anıları sayarak saklıyordu.

Tüm bu fotoğraflar, 1890 - 1947 arasına ait. Leonard, eşinin ilgisini o öldükten sonra da sürdürdü ve fotoğrafları biriktirmeye devam etti...

Kaynak: Open Culture

Virginia Woolf biyografisini okumak için tıklayınız.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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