Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AY İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK

Kabul edilen taslağa göre, işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKAN İŞÇİLERE GÜNLÜK ÖDEME YAPILACAK

Fesih yasağı olan, işveren işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.