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Virüslüyüm diyen kişiye yalan beyandan gözaltı

Bursa'da hasta olmadığı halde İtalya'dan geldiğini, koronavirüslü olduğunu iddia ederek hastaneleri dolaşan şüpheli, huzur ve sükunu bozmak ve halkı galeyana getirmekten gözaltına alındı.

AA | 08.03.2020 - 08:32..
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Önceki gün Bursa Şehir Hastanesine giden E.O. (68), yetkililere İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine hemen hastanenin izolasyon bölümüne alınan E.O'nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadı. E.O evine gönderildi.

Virüslüyüm diyen kişiye yalan beyandan gözaltı

YALAN BEYAN VERDİĞİ ANLAŞILDI

Dün de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden E.O, hastane yetkililerine aynı şeyleri söyleyerek yardım istedi. Yine testlerden geçen ve hasta olmadığı belirlenen E.O'nun Bursa Şehir Hastanesi'nde de yalan beyan verdiği anlaşılınca polise bildirildi.

Virüslüyüm diyen kişiye yalan beyandan gözaltı

İTALYA'YA HİÇ GİTMEMİŞ

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.O'yu kişilerin huzur ve sükununu bozma ve halkı galeyana getirmekten Mudanya'daki evinde gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin İtalya'ya hiç gitmediği, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddiaları da araştırılıyor.

Virüslüyüm diyen kişiye yalan beyandan gözaltı

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