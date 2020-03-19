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Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu yaptı

Gaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini koronadan koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi.

İHA | 19.03.2020 - 15:42..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaat malzemesi satan Mustafa Gebelek, koronavirüsten korunmak için, iş yerinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki demir borulardan devasa bir aparat yaptı.

KİMSE 1 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMIYOR

Dikdörtgen şeklinde ve kırmızı kurdelalarla süslediği aparatı, beyaz kurdelalar yardımıyla omzuna asan Gebelek, aparat sayesinde insanların kendisine 1 metreden daha yakına gelmesine izin vermiyor.

Hem iş yerinde hem de dışarı çıktığında aparatı kullanan Gebelek, insanların virüsü yaymaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor

"MESAFEYİ KORUYARAK YAYILMANIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ"

Herkesin mesafeyi koruması gerektiğini belirten Gebelek, "İnsanları, dünyayı etkisi altına alan bu virüsten dolayı umursamaz ve dikkatsiz bir şekilde gördüm. Salgının yayılması daha çok temiz olmamaktan ve insanlara yakın durmaktan kaynaklanıyor. Mesafeyi koruyarak yayılmanın önüne geçebiliriz. Hijyenik olmamız gerekli, bu kurallara uyarsak bu vüristen korunabiliriz. Sosyal sorumluluk adına dikkat çekmek için böyle bir uygulamaya gittim. Mesafeyi koruyalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım" dedi.

İslahiye'de yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi de gazeteleri dağıtırken aparatı kullandı.

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu yaptı

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu yaptı

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu yaptı

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