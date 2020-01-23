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Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Dünyaya hızla yayılan koronavirüsünün ilk çıkış yeri olarak belirlenen Çin'in Vuhan kentinin, havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak.

AA | 23.01.2020 - 00:29..
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Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Yeni koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.

Vuhan kentinde yeni tip koronavirüsü salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak.

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

9 MİLYON NÜFUSLU ŞEHİR KARANTİNAYA ALINDI

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulunarak, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Yetkililer, otobüs, metro, feribot ve uzun mesafeli toplu ulaşımın yarın yerel saatle 10.00'dan itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini hatırlatan yetkililer, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

VİRÜSÜN HENÜZ AŞISI VEYA İLACI BULUMUYOR

Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

TAYVAN VUHAN'DAN ÜLKESİNE GİRİŞİ YASAKLADI

Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı.

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

VİRÜS ÇİN SINIRLARINI AŞARAK DÜNYAYA YAYILIYOR

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

VUHAN VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınıyor

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