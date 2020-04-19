Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi

Van'ın Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan'da karantinaya alındı.

Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı.

MUHTAR VİRÜSÜ GİZLEDİ

Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılmaması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi.

Bunun üzerine Muhtar Mikail Duman, görevinden uzaklaştırıldı.

44 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronavirüs vaka sayısı yapılan son çalışmayla 44'e yükseldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı. Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile birlikte mahalledeki koronavirüs vaka sayı 44’e yükseldi" denildi.