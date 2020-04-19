taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi

Başkale ilçesinde, korona vakalarını gizleyen Muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılırken, çalışmalarda 22 olan vaka sayısının 44'e çıktığı belirtildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi

Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi

Van'ın Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan'da  karantinaya alındı.

Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı.

MUHTAR VİRÜSÜ GİZLEDİ

Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılmaması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi.

Bunun üzerine Muhtar Mikail Duman, görevinden uzaklaştırıldı.

Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi

44 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronavirüs vaka sayısı yapılan son çalışmayla 44'e yükseldi.

Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı. Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile birlikte mahalledeki koronavirüs vaka sayı 44’e yükseldi" denildi.

Virüsün gizlendiği mahallede vaka sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir
Adana'da sokak yasağına helikopterli denetim
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Adana'da polis helikopteri havadan sokakları denetledi.
Denizli'de sokak yasağına uymayan 3 kişiye para cezası
Denizli'de dışarı çıkıp bankta oturarak yasağı ihlal eden vatandaşlara 9 bin 450 lira ceza kesildi.
Sakarya'da kaza yapan ambulans devrildi
Araç ile çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.
MSB: Son 15 günde 38 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığınca, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda son 15 günde 38 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
554
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
752
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
215
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
127
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
251
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
121
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
298
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir