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Vitiligo nedir

Dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığına verilen ad olan vitiligonun, tedavisi mümkün bir cilt hastalığı olduğu belirtildi.

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Modern tıp vitiligoyu tedavi uygulandığında geçen ve iyileşen bir hastalık olarak görüyor. Her beyaz leke vitiligo değil, hatta vitiligo olduğu düşünülen rahatsızlık da aslında bu hastalık olmayabiliyor. Özellikle sıkıntılı ve stresli bir süreçten geçmek, vitaminsizlik, gerekli gıdanın alınamaması, antibiyotik ilaç tedavileri, ağrılı ve ateşli hastalıklar, uyku bozukluğu ve psikolojik bunalım bu hastalığı tetikliyor.

Vitiligo nedir

VİTİLİGO NASIL OLUŞUR?

Vitiligo, bağışıklık sisteminin yanlış programlanarak, ciltte bulunan dost melanositleri yani cilde renk veren hücrelerin görevini kısıtlaması ile başlayan bir süreç. Toplumda görülme sıklığı yüzde 1 ile yüzde 4 arasında değişen vitiligo hastalığı sırasında problemli olan bölgelerde cilde rengini veren melanositlerin kısıtlanması nedeniyle tüyler ve kıllarda da beyazlık görülüyor. Beyaz renge dönüşen bölgeler, çeşitli büyüklüklerde olabiliyor. Kimi zaman görünmeyecek kadar küçük olan bu bölgeler, kimi zaman çok daha büyük boyutlara ulaşabiliyor ve hatta derinin büyük bir bölümünü etkileyebiliyor. Vücudun yüz, dudak, boyun, göğüs, penis, diz, dirsek ve el ve kol bölgelerinde görülen vitiligo hastalığı birçok hastalıkla (tiroid, kansızlık gibi) beraber aynı anda görülebiliyor.

Vitiligo nedir

HER BEYAZ LEKE VİTİLİGO DEĞİL

Vücutta oluşan her beyaz leke kişinin vitiligo hastalığına yakalandığı anlamına gelmiyor. Bu ayrımın yapılabilmesi için hastalıkla ilgili bir uzman doktor muayenesi şart koşuluyor. Birçok farklı rahatsızlığa bağlı lekeler vitiligo hastalığı sonucu oluşan lekeler ile karışabiliyor. Bu hastalık, otoimmun kökenli olup hastanın vücudundaki renk oluşumunu sağlayan hücrelere (melanosit) karşı hastanın vücudundaki bağışıklık sistemi hücrelerinin saldırısı ile başlıyor. Vitiligonun ırsi yani kalıtsal bir hastalık olmadığı belirtiliyor.

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