Vivo, 120W hızlı şarj teknolojisini resmen tanıttı

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği özelliklerden biri de şarj süresi. Her ne kadar son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, batarya kapasitesi biraz daha artırılsa da telefonların daha üstün özelliklere sahip olması nedeniyle şarj ömürleri pek etkilenmiyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun, şarj sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek 120W süper hızlı şarj teknolojisi hakkında bir paylaşım yaptığını duyurmuştuk. Şirket, bugün itibarıyla Şangay'da başlan Mobil Dünya Kongresi'nde FlashCharge 120W adını verdiği süper hızlı şarj teknolojisini duyurdu.

13 DAKİKADA TAM ŞARJ

Vivo, Mobil Dünya Kongresi'nde, 120W süper hızlı şarj teknolojisinin, 4000mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 13 dakikada tam şarj ettiğinden bahsetti. Vivo bu sayede Xiaomi'nin 100W hızlı şarj teknolojisini geride bırakarak, hızlı şarj konusunda dünyanın bir numarası oldu.

Vivo'nun mevcut IQOO akıllı telefonlarının 44W hızlı şarj ile geldiğini düşünürsek, 120W oldukça gelişmiş bir hızlı şarj olarak karşımıza çıkıyor. Vivo IQOO marka yöneticisi yaptığı açıklamada, 120W hızlı şarj teknolojisinin 4000 mAh bataryaya sahip bir telefonun şarjını 5 dakikada yüzde 50'ye, 13 dakikada ise yüzde 100'e çıkaracağını açıkladı.

ÖZEL ADAPTÖR, KABLO VE KUMANDA İLE GELECEK

Vivo'nun 20V / 6A 120W hızlı şarj teknolojisi, özelleştirilmiş şarj adaptörü ile birlikte Usb Typce-C kablosuyla birlikte gelecek. Bu yeni teknoloji yalnızca bu şarj adaptörü ve USB kablosuyla kullanılabilecek.

Vivo'nun Süper FlashCharge 120W teknolojisi, pil durumunu izleyebileceğiniz, aşırı voltaj yüklenmesini ve aşırı ısınma sorunlarını önlemek için çıkış gücünü ayarlayabileceğiniz özel bir MCU kontrol cihazı ile birlikte kullanıcılarla buluşacak.

Bu teknoloji aynı zamanda güvenlik için Pil Yönetim Sistemini (BMS) kullanacak ve daha uzun pil ömrü sunacak.





120W HIZLI ŞARJI DESTEKLEYEN İLK VIVO TELEFONU TANITILDI

Vivo, bugün itibarıyla Şangay;'da başlayan Mobil Dünya Kongresi'nde 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen ilk Vivo telefonu olan IQOO 5G modelini de duyurdu. Telefon ile ilgili henüz çok fazla bir detay paylaşılmasa da 5G destekli yeni telefon, geliştirilmiş sıvı soğutma sistemine ve artırılmış gerçeklik özelliklerine sahip olacak.

Vivo IQOO 5G modeli bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkarak kullanıcılarla buluşacak.

Şangay'da başlayan Mobil Dünya Kongresi'ni sizler için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.

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