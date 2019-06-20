Vivo, 13 dakikada tam şarj edebilen 120W şarj cihazını duyurdu

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği özelliklerden biri de şarj süresi. Her ne kadar son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, batarya kapasitesi biraz daha artırılsa da telefonların daha üstün özelliklere sahip olması nedeniyle şarj ömürleri pek etkilenmiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şarj sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek 120W süper hızlı şarj teknolojisini ilk kez açıkladı. 26 Haziran'da Şangay'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi'ne katılacak şirket, söz konusu hızlı şarj teknolojisinden daha ayrıntılı bir şekilde bahsedecek.

13 DAKİKADA TAM ŞARJ

Vivo'nun yayınladığı yukarıdaki tanıtım görselinde, 120W süper hızlı şarj teknolojisinin, 4000mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 13 dakikada tam şarj ettiğinden bahsetti. Vivo bu sayede Xiaomi'nin 100W hızlı şarj teknolojisini geride bırakarak, hızlı şarj konusunda dünyanın bir numarası olacak.

Vivo'nun mevcut IQOO akıllı telefonlarının 44W hızlı şarj ile geldiğini düşünürsek, 120W oldukça gelişmiş bir hızlı şarj olarak karşımıza çıkıyor. Vivo IQOO marka yöneticisi yaptığı açıklamada, 120W hızlı şarj teknolojisinin 4000 mAh bataryaya sahip bir telefonun şarjını 5 dakikada yüzde 50'ye, 13 dakikada ise yüzde 100'e çıkaracağını açıkladı.

120W hızlı şarj teknolojisinin ne zaman karşımıza çıkacağı bilinmese de şirketin 26 Haziran'da tanıtacağı ilk 5G destekli telefonunda bu özelliğin olması bekleniyor.

XIAOMI 100W HIZLI ŞARJINI TANITMIŞTI

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı 100W hızlı şarj teknolojisiyle 4000 mAh bataryayı 17 dakikada tam şarj edebildiğini açıklamıştı. Xiaomi CEO'su Lin Bin, şirketin sahip olduğu 100W şarj teknolojisinin seri üretimine çok yakında başlayacaklarını ve bu özelliğe sahip şarj cihazlarını artık daha fazla göreceğimizi belirmişti.

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