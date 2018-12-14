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Vivo, akıllı telefon pazarında rakiplerini geride bıraktı

Çinli telefon üreticisi Vivo, yaptığı yatırımlarla hızla büyüyor.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 09:16..
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Geçtiğimiz perşembe günü Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yaptığı açıklamada Hindistan'daki Uttar Pradeş'de 169 hektarlık bir arazi satın aldığını ve Hindistan’daki ikinci yerel üretim tesisini kurmak için 559 milyon dolar harcayacağını söyledi.

Vivo, akıllı telefon pazarında rakiplerini geride bıraktı

Vivo Hindistan direktörü Nipun Mayra “Hindistan bizim için önemli bir pazar ve bugün Hindistan'daki büyümenin bir sonraki aşamasına geçerek Hindistan’a olan yatırımlarımızı artırmış bulunmaktayız ”dedi. Buna ek olarak Mayra, Vivo’nun satın aldığı arazinin hali hazırda sahip olduğu 50 hektarlık fabrika alanına yakın olduğunu, eski fabrikanın yeni kurulacak fabrika ile tam bir uyum içinde çalışacağını ifade etti.

HİNDİSTAN'DA İLK ÜÇTE

Vivo, ilk olarak 2014 yılında girdiği Hindistan mobil telefon pazarına son derece rekabetçi bir şekilde hakım olmaya çalışıyor. Counter Point teknoloji araştırma şirketinin yaptığı araştırmalara  göre Vivo, yaptığı yatırımlar ile dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan Hindistan pazarında Samsung, Oppo, Xiaomi ve LG gibi büyük şirketlerin arasından sıyrılarak pazarın en büyük 3.akıllı telefon markası haline geldi.

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