Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti

Özellikle fiyat-performans akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni amiral gemisi modeli IQOO 3 5G modelini çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

25 Şubat'ta tanıtılması beklenen amiral gemisi telefon, AnTuTu testlerinde 597 bin 583 puan alarak rekor kırdı. Bir süredir 507 bin 051 puanla ilk sırada bulunan Asus ROG Phone 2 ise ikinci sıraya geriledi.

VIVO IQOO 3 5G ÖZELLİKLERİ

6.44 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip Vivo IQOO 5G, 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten gücünü alan telefonda, 6GB/8GB ve 12GB RAM seçenekleri bulunacak.

Akıllı telefon hakkında şu ana kadar netleşen fazla bir detay yok. Ancak söylentilere göre, telefonda 4.400 mAh batarya bulunacak ve bu batarya 55W hızlı şarjı destekleyecek.

İlk olarak Çin ve Hindistan pazarında satışa çıkacan Vivo IQOO 5G ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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