taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0697
Euro
6.5741
Altın
1588.56
Borsa
119747.04
Gram Altın
310.015
Bitcoin
59394.77

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti

Vivo'nun satışa çıkarmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi iQOO 3 5G, AnTuTu'dan oldukça yüksek bir puan alarak birinci sıraya yükseldi.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Özellikle fiyat-performans akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni amiral gemisi modeli IQOO 3 5G modelini çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

25 Şubat'ta tanıtılması beklenen amiral gemisi telefon, AnTuTu testlerinde 597 bin 583 puan alarak rekor kırdı. Bir süredir 507 bin 051 puanla ilk sırada bulunan Asus ROG Phone 2 ise ikinci sıraya geriledi.

v,

VIVO IQOO 3 5G ÖZELLİKLERİ

6.44 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip Vivo IQOO 5G120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten gücünü alan telefonda, 6GB/8GB ve 12GB RAM seçenekleri bulunacak.

Akıllı telefon hakkında şu ana kadar netleşen fazla bir detay yok. Ancak söylentilere göre, telefonda 4.400 mAh batarya bulunacak ve bu batarya 55W hızlı şarjı destekleyecek.

İlk olarak Çin ve Hindistan pazarında satışa çıkacan Vivo IQOO 5G ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu'dan rekor puan alarak zirveye yerleşti

İlginizi Çekebilir
SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi
SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi. Uydular yörüngeye başarıyla yerleşti.
NASA, yeni bir görev için SpaceX'e 80 milyon dolar verecek
SpaceX, PACE isimli yeni bir uzay görevi için NASA'dan 80.4 milyon dolar alacağını açıkladı.
Havadaki nemden 24 saat elektrik üretebilen yeni cihaz
Bilim insanları, havadaki nemden elektrik üretebilmek için doğal proteinleri kullanan yeni bir cihaz geliştirdi.
TCL’nin yanlara doğru genişleyen telefonu ortaya çıktı
TCL’nin yan tarafa doğru genişleyen yeni telefonundan, ilk görüntüler geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
1127
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
25
Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
116
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
368
43 ilde FETÖ operasyonu
43 ilde FETÖ operasyonu
107
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
212
Çin ekonomisi çöküyor
Çin ekonomisi çöküyor
104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir