Vivo S1 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticileri yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Vivo, üstten açılan bir kamera tasarımına sahip yeni telefonu Vivo S1'i resmi olarak duyurdu.

Özellikle çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken Vivo S1'in detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

VIVO S1 ÖZELLİKLERİ

6.5 inç Full HD+ ekrana sahip olan Vivo S1, neredeyse çerçevesiz tasarımı sayesinde yüzde 90'lık bir ekran-gövde oranı sunuyor. Gücünü MediaTek Helio P70 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

12 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç arka kamera kurulumuna sahip Vivo S1'in ön tarafında ise telefonun üst tarafından açılan 24,8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.





Android 9 Pie işletim sistemi ile kullanıcılarla buluşacak Vivo S1, hızlı şarj özelliğine sahip 3940 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Mavi ve pembe renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak telefonun satış fiyatı ise 330 dolar civarında olacak.

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