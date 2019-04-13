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Vivo X27 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli üretici Vivo’nun yeni tanıttığı akıllı telefonu Vivo X27 Pro’nun, çıkış fiyatına ve detaylı özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 11:07..
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Oppo’nun Reno serisini tanıtmasının ardından Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo da orta-üst seviye akıllı telefonu X27 Pro’yu, resmi olarak duyurdu. Çentiksiz ve deliksiz ekranıyla dikkat çeken ve açılır kamera sistemi kullanan telefonun detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

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VIVO X27 PRO ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde 20,5:9 gibi tuhaf bir en-boy oranına sahip ekranla gelen Vivo X27 Pro, Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alıyor. 48 MP + 13 MP + 2 MP olmak üzere üç arka kamera kurulumuna sahip telefonun, ön kısmında ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

vivo

8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi oldukça iyi RAM ve depolama seçeneklerine sahip Vivo X27 Pro, Android’in en son sürümü Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Telefon, batarya konusunda da oldukça iddialı görünüyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip X27 Pro, şarj konusunda kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak.

İlk olarak Çin’de piyasaya çıkması beklenen telefonun satış fiyatının 600 dolar civarında olması bekleniyor.

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