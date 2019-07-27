Vivo Y90 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Pakistan’da düzenlediği bir etkinlikte yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli Y90’ı tanıttı. Pakistan’da piyasaya sürülen telefon daha sonra birçok ülkede satışa çıkacak. Gelin telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

VIVO Y90 ÖZELLİKLERİ

6.22 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Vivo Y90, 2 GHz frekans hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek Helio A22 işlemciden güç alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip telefon, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa çıktı. Son zamanlarda piyasaya çıkan en düşük seviyeli akıllı telefonların bile Android 9 Pie sürümünü kullandığını düşünürsek, Vivo Y90 modelinde biraz geride kalmış.

Kamera konusuna gelecek olursak telefonun arka tarafında 8 megapiksel f/2.0 diyafram değerine sahip tek bir kamera bulunurken, ön tarafta ise f/1.8 diyafram değerine sahip 5 megapiksellik kamera karşımıza çıkıyor.

4.030 mAh batarya kapasitesine sahip Vivo Y90, 117 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

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