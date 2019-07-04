Vivo Z1 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticileri, üst seviye akıllı telefon modellerne yatırım yaptığı gibi orta seviye akıllı telefonlarda da oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahipler. Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni orta sınıf akıllı telefonu Z1 Pro'yu tanıtan Vivo, telefon için belirlediği uygun fiyatla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

32 MP ön kamerasıyla selfie tutkunlarının bir hayli ilgisini çeken telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

VIVO Z1 PRO ÖZELLİKLERİ

6.53 inç büyüklüğünde ve 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ ekrana sahip Vivo Z1 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 712 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda, aynı zamanda 64 ve 128 GB'lık depolama seçenekleri bulunuyor.

16 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak Vivo Z1 Pro'nun ön tarafında ise 32 MP'lik kamera bulunuyor.

18W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip telefon, şarj konusunda da kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor. Vivo Z1 Pro'nun seçeneklerine göre satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü : 218 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü : 247 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 261 dolar

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