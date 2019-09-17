Vivo'nun şelale ekranlı telefonu NEX 3 tanıtıldı

Vivo'nun, 'şelale' ismini verdiği yanlardan aşağıya doğru inen bir ekrana sahip, yeni bir telefon üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Neredeyse tamamen çerçevesiz bir şekilde tasarlanan Vivo NEX 3, Çin'de düzenlenen bir etkinlik sırasında tanıtıldı. Gelin; bu yeni telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

VIVO NEX 3 ÖZELLİKLERİ

6.89 inç büyüklüğünde ve FullHD+ çözünürlüğünde kenarlardan kavisli bir ekrana sahip Vivo NEX 3, kullanıcılara yüzde 99.6 gibi oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranı sunuyor. Telefonun bu özel tasarımlı ekranı ise kutudan çıkan ekran koruyucu ile daha da sağlamlaştırılabiliyor. Şu anda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855+ modelinden alan telefonda, 8GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama konusunda da kullanıcıları zorda bırakmayacak Vivo NEX 3, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip.





Kamera konusuna değinecek olursak, telefonun arkasındaki yuvarlak bir çerçeveye yerleştirilmiş üç adet kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP + 13 MP + 13 MP çözünürlüklerine sahip. Vivo NEX 3'de bulunan 16 MP ön kamera ise telefonun üst tarafından açılıp kapanabiliyor.

Oldukça üst seviye özelliklere sahip Vivo NEX 3, 44W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesiyle de şarj konusunda herhangi bir sorun yaratmayacak gibi görünüyor.

VIVO NEX 3 FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama: 707 dolar (4G sürümü)

8 GB RAM + 256 GB depolama: 806 dolar (5G sürümü)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 876 dolar (5G sürümü)

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