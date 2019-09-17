taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7252
Euro
6.3083
Altın
1497.54
Borsa
101862.14
Gram Altın
275.699
Bitcoin
58461.34

Vivo'nun şelale ekranlı telefonu NEX 3 tanıtıldı

Vivo'nun, neredeyse tamamen ekrandan oluşan telefonu NEX 3'ün fiyatına ve detaylı özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Vivo'nun, 'şelale'  ismini verdiği yanlardan aşağıya doğru inen bir ekrana sahip, yeni bir telefon üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Neredeyse tamamen çerçevesiz bir şekilde tasarlanan Vivo NEX 3, Çin'de düzenlenen bir etkinlik sırasında tanıtıldı. Gelin; bu yeni telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

vivo nex 4

VIVO NEX 3 ÖZELLİKLERİ

6.89 inç büyüklüğünde ve FullHD+ çözünürlüğünde kenarlardan kavisli bir ekrana sahip Vivo NEX 3, kullanıcılara yüzde 99.6 gibi oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranı sunuyor. Telefonun bu özel tasarımlı ekranı ise kutudan çıkan ekran koruyucu ile daha da sağlamlaştırılabiliyor. Şu anda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855+ modelinden alan telefonda, 8GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama konusunda da kullanıcıları zorda bırakmayacak Vivo NEX 3, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip.

volocity

Kamera konusuna değinecek olursak, telefonun arkasındaki yuvarlak bir çerçeveye yerleştirilmiş üç adet kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP + 13 MP + 13 MP çözünürlüklerine sahip. Vivo NEX 3'de bulunan 16 MP ön kamera ise telefonun üst tarafından açılıp kapanabiliyor.

Oldukça üst seviye özelliklere sahip Vivo NEX 3, 44W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesiyle de şarj konusunda herhangi bir sorun yaratmayacak gibi görünüyor.

vivo nex 3

VIVO NEX 3 FİYATI

  • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 707 dolar  (4G sürümü)
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 806 dolar  (5G sürümü)
  • 12 GB RAM + 512 GB depolama: 876 dolar  (5G sürümü)

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

119
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

131
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

43
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

122
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

107
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

54
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir