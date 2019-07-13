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Vivo'nun üç arka kameralı yeni bir telefonu ortaya çıktı

Vivo'nun yeni akıllı telefonuna ait sertifika, internette ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 13.07.2019 - 12:39..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, üç arka kameraya sahip yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. V1921A model numarasına sahip telefonun, sertifika bilgileri paylaşıldı. Vivo'nun piyasaya çıkaracağı yeni telefonunun bütün özellikleri belli olmasa da ortaya çıkan bazı özelliklere birlikte göz atalım.

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BATARYA VE EKRAN

6.38 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak yeni Vivo telefonu, 3 arka kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Telefonun ön ve arka panelinde herhangi bir parmak izi okuyucusunun bulunmaması, telefonun ekrana gömülü bir parmak izi sensörüyle gelebileceği iddialarını güçlendiriyor.

4420mAh batarya kapasitesine sahip olacak telefonun hangi işlemciden güç alacağı ise henüz belli değil. Ayrıca telefonun RAM ve depolama kapasitesi gibi bilgiler de paylaşılmadı.

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VIVO İKİNCİ BİR TELEFON DAHA PİYASAYA SÜRECEK

Vivo, yukarıda bahsettiğimiz akıllı telefona oldukça benzer V1913A model numaralı bir telefon üzerinde daha çalışıyor. 4390mAh batarya kapasitesine sahip bu telefon, 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacak.

Telefonlar hakkında yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

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