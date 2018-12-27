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Viyana’da kiliseye saldırı: 15 yaralı

Kiliseye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.

İHA | 27.12.2018 - 22:15..
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir Rus kilisesine saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz 2 kişi şehrin 21’inci bölgesinde bir kiliseye silahla saldırarak 15 kişiyi yaraladı. Olay yerine, Terörle Mücadele Özel Hareket Timi ile Terörle Mücadele Grubu gelerek kilisenin etrafında güvenlik kordonu oluşturdu.

DİN ADAMLARI BAĞLI BULUNDU

Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 5 din adamının darp edilerek bağlanmış halde bulunduğunu söyleyen polis, 15 kişinin yaralandığını doğruladı. Kilisede bulunan insanların kıymetli eşyalarının da gasp edildiğini bildiren polis, olayın bir terör saldırısı olabileceğinden şüphelendiği açıkladı.

SOYGUN OLABİLİR

Rusya’nın Viyana Büyükelçiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının soygun amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği yorumunda bulundu. Saldırıyla ilgili polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışmanın sürdürüldüğünü duyurdu.

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