Vize başvurusu ve uçak rezervasyonu nasıl yapılır

Pasaportunda vize onayı bulunan vatandaşlar, onayı veren ya da onayın geçerli olduğunu kabul eden ülkelere giriş-çıkış yapabilirler.

Seyahate çıkmadan önce vize almaktaki püf noktaları veya nasıl daha kolay vize alınacağı, çoğu kişide soru işareti yaratıyor.

Schengen vizenin onaylanabilmesi için gideceğiniz ülkeye, o ülkede ne yapacağınızı kanıtları ile birlikte sunmanız ve geçici süre ile orada bulunacağınızı kanıtlamanız gerekmektedir.

VİZE REDDEDİLİRSE UÇAK BİLETİ NE OLACAK

Bir hayli kabarık olan Schengen vizesi şartlarını sağlama noktasında sizden beklenen kanıtlardan bir diğeri de satın almış olduğunuz uçak biletlerinizdir. Aklınıza, "Henüz vizemin onaylanacağını bilmeden nasıl uçak bileti alabilirim?" sorusu geliyor olabilir.

Bu konuda fazla endişelenmenize gerek yok. Elçilikler ve konsolosluklar da bu konuda başvuruda bulunanların zorlanacağının farkındalar. Bu sebeple birtakım kolaylıklar sağlanmakta.

Vizeyi para kaybetmeden yapmanın en kolay yolu uçuş rezervasyonu yaparak, uçacağınız hava yolu firmasının bilgilerini, uçuş tarih ve saatinizi, kalkış-iniş (varsa aktarma) yapacağınız havaalanlarının IATA kodları, geçerli uçuş rezervasyon numarası ve gerçek uçuş ücretini içeren bu belgeyi sunmanızdır.

Çoğu online uçak bileti firmaları uçuş rezervasyonu ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir.

Bu firmalardan Türkiye’de en güvenilir ve köklü firmalardan olan Biletall.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bağlamda değerlendirme yapıldığında Schengen vizesi almanın en ucuz yolu, uçuş rezervasyonu yapmaktır.

Buraya kadar her şey güzel, Schengen vizesi alabilmeniz için uçak rezervasyonu yapmanızın en ucuz yol olduğu konusu gayet mantıklı fakat “Vize için uçak rezervasyonu nasıl yapılır?” ya da “Vize başvurusu için gidiş - dönüş uçak rezervasyon veya uçuş seyahat planlamasını nasıl yapabilirim?” sorularının cevabını hala alamadığınızı biliyorum. Gelelim şimdi bu soruların cevaplarını vermeye.

UÇAK REZERVASYONU NASIL YAPILIR

Bu konuda da yapılması gereken şey aslında oldukça basit. Bilet rezervasyonlarınız için kullanabileceğiniz Türkiye’nin en büyük online bilet sitelerinden olan Biletall.com’un uçak bileti sayfasına giderek yukarıda yer alan arama panelinde nereden nereye alanlarını ve tarih, yolcu sayısı gibi diğer alanları kendinize uygun bilgilerle doldurarak tüm seferleri listeleyiniz.

Aynı zamanda panelin alt kısmında bulunan mikrofona tıklayarak sesli olarak da yapmak istediğiniz eylemi gerçekleştirebilirsiniz.

Listelemiş oluğunuz seferlerden kendiniz için en uygun olan seferi bularak Seç butonuna basınız.

Bu aşamada filtreleme seçeneklerini kullanarak dilerseniz firma, zaman, ücret vb. başlıklar ile arama sonuçlarınızı daraltarak size en uygun sefere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

Seferi seçtikten sonra açılan sayfada, kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz.

Biletall.com üzerinden daha önceki alışverişlerinizde kazanmış olduğunuz kampanyaları da bu aşamada girerek toplam fiyatınızda indirim kazanabilirsiniz.

Biletinizin sizin için rezerve edildiğini gösteren bu sayfaya geldikten sonra bilgilerinizin doğruluğunu mutlaka tekrar kontrol etmelisiniz.

Uçuş rezervasyonu bilgilerinizde bir hata mevcut değilse, Schengen vize için yapmış olduğunuz uçuş rezervasyonunuzu yazdır butonuna basarak yazdırabilirsiniz.