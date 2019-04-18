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Vize ücretine 20 euro zam geldi

Avrupa Parlamentosu, vize başvuru ücretlerinin 60 eurodan 80 euroya yükseltilmesini onayladı.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 09:43..
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Vize ücretine 20 euro zam geldi

Seyahatseverlere kötü haber Avrupa Parlamentosu'ndan geldi.

Yeni düzenlemeye göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uyguladığı seyahat vizesi ücreti 60 eurodan 80 euroya çıkarılacak.

408 OYLA VİZEYE 20 EURO ZAM ONAYLANDI

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'ne (AB) kısa dönemli vize başvurularına ilişkin düzenleme 123 "hayır" oyuna karşı 408 "evet" oyuyla kabul edildi.

Söz konusu ücret; öğrencilerden, araştırmacılardan ve 6 yaşın altındaki çocuklardan alınmazken sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vize imkanı sağlanacak.

Vize ücretine 20 euro zam geldi

DÜZENSİZ GÖÇMENLER İÇİN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLEBİLİR

Vize başvuruları, seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Düzensiz göçmenleri kabul alanında, AB ile yeterli iş birliği yapan ülkeler için söz konusu kurallarda değişikliğe gidilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

Vize ücretine 20 euro zam geldi

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