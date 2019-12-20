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Vladimir Putin'in Windows XP kullandığı ortaya çıktı

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in resmi ofisindeki bilgisayarlarda, Windows XP işletim sistemi yüklü.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 15:13..
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Windows XP işletim sistemi, ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürüldü. Microsoft, uzun yıllar boyunca XP'ye olan desteğini sürdürse de şirket, 2014 yılında artık XP'nin güvenlik güncellemelerini alamayacağını açıkladı. Bu durum, XP kullanıcılarını siber saldırı ve bilgisayar korsanlarına karşı tamamen savunmasız bırakıyor.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in günümüzde bile Windows XP kullandığı ortaya çıktı. Putin'in resmi ofisindeki ve Novo-Ogaryovo'da bulunan başkanlık konutundaki bütün bilgisayarlar, Windows XP işletim sistemi ile çalışıyor.

putin

Çıkan haberler doğrultusunda açıklama yapan Rusya İnternet Koruma Derneği başkanı, Putin'in bilgisayarlarında Windows XP işletim sistemini kullandığını doğruladı.

RUSYA WİNDOWS 10'U TERCİH ETMİYOR

Windows XPRusya devlet kurumlarında kullanmasına izin verilen son işletim sistemi olarak dikkat çekiyor. Windows 10 ise yalnızca devlet sırlarının tutulmadığı hükümet ofislerinde kullanılabiliyor.

putin

RUSYA YERLİ YAZILIMA GEÇECEK

Rusya'nın bu tutumu, yeni yazılımlara pek de güvenilmediğini gösteriyor. Ayrıca hükümet, ofislerdeki bütün yabancı yazılımları kaldırmak ve yerli Linux tabanlı yazılıma geçmek için planlar yapıyor.

Dış etkenlerden tamamen kurtulmak isteyen Rusya, geçtiğimiz günlerde kendi Wikipedia internet ansiklopedisini kurmak için yatırım yapmaya başlamıştı.

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Vladimir Putin'in Windows XP kullandığı ortaya çıktı

Vladimir Putin'in Windows XP kullandığı ortaya çıktı

Vladimir Putin'in Windows XP kullandığı ortaya çıktı

Vladimir Putin'in Windows XP kullandığı ortaya çıktı

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