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Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 09:14..
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Van'ın İpekyolu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti"  yapan şahısların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

84 GÖÇMEN YAKALANDI

Bir metruk binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEKLER

Yakalanan göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekği öğrenildi.

Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı

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