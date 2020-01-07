Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.
84 GÖÇMEN YAKALANDI
Bir metruk binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEKLER
Yakalanan göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekği öğrenildi.