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Volkan ile Erkan Adana Demirspor'u taşıyor

TFF 1. Lig'de 3. sırada yer alan Adana Demirspor'u Volkan Şen ile Erkan Zegin sırtlıyor. Volkan 4 gol atıp 7 asist yaparken, Erkan ise 2 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 17:31..
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Çukurova temsilcisi Adana Demirspor, Menemenspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 çevirerek haftayı kayıpsız geçti.

TFF 1.Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Menemen İlçe Stadı'nda Ekol Göz Menemenspor'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip Menemenspor, maçın başında Mehmet Boztepe'nin golü ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Ege temsilcisi Tayfun Aydoğan'ın golü ile 17. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor, 43. dakikada Hasan Kılıç ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 Menemenspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarının sonlarında gelen golle ikinci yarıya etkili başlayan Adana Demirspor, 52. dakikada Erkan Zengin'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Dakikalar 55'i gösterirken sahneye çıkan Volkan Şen, takımının galibiyet golünü kaydetti.

BU SEZON 7 ASİSTE ULAŞTI

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Volkan Şen, Adana Demirspor formasıyla 19. maçında 4. golünü kaydetti. Volkan, 4 golünün yanına 7 asist eklemeyi başararak takımının hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.

Volkan ile Erkan Adana Demirspor'u taşıyor

ERKAN ZENGİN'DEN 2 GOL 7 ASİST

Diğer taraftan devre arasında takıma katılan Erkan Zengin ise 7 maçta 2 gol 8 asistlik performans sergileyerek 10 gole katkıda bulundu.

Volkan ile Erkan Adana Demirspor'u taşıyor

PUAN DURUMU

Volkan ile Erkan Adana Demirspor'u taşıyor

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