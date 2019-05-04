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Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

Hawaii'deki aktif Kilauea volkanına yakından bakmak isterken düşen ABD ordusu mensubu bir asker şans eseri kurtuldu.

İHA | 04.05.2019 - 00:37..
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ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Schofield Barracks askeri üssünde görevli olan 32 yaşındaki bir asker eğitim esnasında, yakından bakmak amacıyla aktif Kilauea volkanına tırmandı.

Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

300 METRELİK UÇURUMDAN VOLKANIN AĞZINA DÜŞTÜ

Milli Park Hizmetleri’nden yapılan açıklamada askerin yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düştüğü belirtildi. Öte yandan asker düşüşünden 2.5 saat sonra uçurumun kenarından yaklaşık 70 metre aşağı dar bir çıkıntıya takılmış olarak bulundu. Asker kurtarılıp Hilo Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, ciddi şekilde yaralandığı ve henüz hayati tehlikeyi atlamadığı bildirildi.

Volkanın içine düşen ABD askerinin mucize gibi kurtuluşu

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