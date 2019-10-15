Volkswagen Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı endişeliymiş

Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için geçtiğimiz hafta çarşamba günü TSK, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Türkiye'nin bu kararına başta ABD, Almanya ve Fransa gibi YPG'den desteğini esirgemeyen ülkeler ise karşı çıktı.

VOLKSWAGEN'DEN ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Manisa'ya fabrika kurma kararını erteledikleri haberi ajanslara düşen Volkswagen yeni bir açıklama yaptı.

Şirketin sözcüsü haberleri doğrulayarak, yönetim kurulu kararıyla fabrika kararının ertelendiğini tekrarladı.

Sözcü, Türkiye'nin Suriye'ye girmesini de titizlikle takip ettiklerini ve endişeyle izlediklerini de sözlerine ekledi.