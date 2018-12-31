Volkswagen Beetle 80 sene geçmişe uyarlandı

Biz batı diye tek kefeye koysakta aslında batı ülkelerinin hemen hemen her özelliği birbirinden farklı.

İnsanlarından, mutfak kültürlerine ve araba zevklerine kadar farklılar. Örneğin İngiltere' ve batı avrupa'da çok sevilen araç modelleri, Doğu Avrupa'da ve Amerika kıtasında hiç tutulmayabiliyor. Volkswagen Beetle'da bu örneklerden birisi.

Bu farklılıklar geçmiş yıllarda daha da belirgin boyutlardaydı. Bu sebepten ötürü, Avrupa’da çok satan ve çok sevilen Volkswagen Beetle Amerikalılara hitap etmiyordu.

HOT ROD & BEETLE KARIŞIMI BİR TAD

Willys Americar anısına bir hot rod gövdesiyle birleşen bu Beetle ise tam da bu durum göz önüne alınarak hazırlanmış. Bu ilginç proje,satılığa çıkarıldı fakat yaklaşık 2 haftadır satılmadı.

E-BAY'DE 15 BİN STERLİN'E SATILIYOR

Beetle Opera Coupe adlı bu araç için istenen fiyat ise 15.000 GBP (İngiliz Sterlini) yani yaklaşık 100 bin TL.

Aracın hot rod görünümü ise sadece görünüm ile sınırlı kalmış. Yani kaputunun altına büyük hacimli bir V8 motor gibi bir şey entegre edilmemiş ve motor, arkadaki hava soğutmalı Volkswagen motoru olarak kalmış. Fakat aracın şanzımanı biraz yenilenmiş ve debriyaj sistemi de tamamen yeni seçilmiş. Daha birçok işlemden geçen bu Beetle’ın kilometre göstergesi ise sadece 50.000'de.

Aracın kazaya karışması veya arızalanması durumunda, yedek parçasının zor bulunurluğu ve masrafı düşünülünce alıcı çıkar mı çıkmaz mı ilerleyen zamanda belli olacak.