Volkswagen, Bulgaristan yerine Türkiye'yi seçti

Türkiye'de otomobil sektörünün önde gelen markalarından biri olan Volkswagen, her yıl en çok satan marka olmasına rağmen ülkede yatırımı olmaması nedeniyle eleştiriliyordu.

Türkiye ise yerli otomobil için büyük bir atağa kalktı.

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ

Piyasalarda yabancı sermayenin etkisini kırmak için bu adımın ardından Volkswagen Türkiye'ye fabrika açma kararı aldı. Almanların bu kararında Türkiye'nin yerli otomobil atağının etkili olduğu gündemde.

KATAR'IN ETKİSİ

Bir başka etken ise Volkswagen'deki Katar ortaklığı.

Alman otomobil devinin yüzde 17'si, Türkiye'nin bölgede en iyi ilişkilere sahip olduğu Katar'a ait.

Katar'ın, Volkswagen'in Bulgaristan yerine Türkiye'yi seçmesinde etkili olduğu konuşuluyor.

Öyle ki; Bulgar basınında çıkan haberlerde de Katar yönetiminin isteğiyle seçimin yapıldığı belirtildi.

BAKAN MUSTAFA VARANK'IN PAYI BÜYÜK

Bu yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasındaki en büyük paylardan biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ait.

Kabinenin en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken Bakan Varank'ın sorumluluğunda yürütülen görüşmelerle; Almanlar, Bulgaristan'dan vazgeçerek 1 milyar liralık yatırımı Manisa'ya yapma kararı aldı.