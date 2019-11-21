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Volkswagen CEO'su: Harp meydanının yanına temel atmayız

Türkiye'nin tüm olanakları sağladığı Volkswagen, Manisa'ya fabrika kurulması yönünde hala sorunlar çıkarıyor.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 16:26..
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Volkswagen CEO'su: Harp meydanının yanına temel atmayız

Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) CEO’su Herbert Diess, Manisa’ya fabrika açma planları konusunda yine küstah açıklamalarda bulundu...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na dikkat çeken Diess, "YPG'liler öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız." açıklamasını yaptı.

Volkswagen CEO'su: Harp meydanının yanına temel atmayız

"NEDEN TÜRKİYE" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Diess, profesyonel iş ağı LinkendIn platformunda paylaştığı yazısında, Manisa’da yeni fabrika kurma planlarına açıklık getirirken, son dönemde uluslararası kamuoyunda yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

İngilizce kaleme aldığı "Küresel Şirket Olmanın Anlamı" başlıklı yazısında, son dönemde birçok mektup aldıklarını, kamuoyunda kendilerine çağrılar yapıldığını belirten Diess, "Bir taraftan Volkswagen’ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor." dedi.

"VOLKSWAGEN'İN YARARINA OLSA DA ERTELEME KARARI ETİK KARAR"

Diess, Türkiye'nin büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu oldugunu vurgularken, burada yatırım yapmanın Volkswagen’in "ekonomik çıkarına olduğunu" ama buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını ertelediklerini hatırlattı.

Diess, bu kararlarının gerekçesini "Eğer şirketler, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükümetlerin sorumluluğunda olduğu görüşüyle hareket ederse pazar ekonomisi etik temellerini kaybeder." sözleriyle dile getirdi.

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