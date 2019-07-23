taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6911
Euro
6.3506
Altın
1425.57
Borsa
102611.33
Gram Altın
261.182

Volkswagen fabrikası binlerce kişiyi iş sahibi yapacak

Manisa'da kurulacak fabrikada 10 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 17:49..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Bugün Alman medyasında çıkan "Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuruyor" haberinin detayları netleşiyor.

3 ÜLKE ARASINDAN TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI

Firmanın fabrika kurmak için gündeminde Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye vardı. Türkiye'de kurulması kararlaştırılan fabrika için son dakikada bir aksilik çıkmazsa Eylül sonunda imzalar atılacak.

FABRİKA MANİSA'DA KURULACAK

Yeni fabrika için daha önce İzmir konuşulmasına rağmen Manisa'da kurulması belirlendi. Buna göre fabrika 10 bin kişiyi istihdam edecek. Türk aile yapısı baz alındığında böyle bir istihdamın direkt olarak 40 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Volkswagen fabrikası binlerce kişiyi iş sahibi yapacak

PASSAT ÜRETİLECEK

Fabrikanın ağırlıklı olarak üreteceği model ise Passat olacak. Almanlar yeni kurulacak fabrikada bir yılda üretilecek olan 40 bin Passat modelini sadece Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

ORTA DOĞU'YA DA TÜRKİYE'DEN GİDECEK

Skoda modellerinin de üretileceği fabrika Orta Doğu'ya da otomobil ihraç edecek.

Volkswagen Türkiye'ye gelecek haberi
Volkswagen fabrikası binlerce kişiyi iş sahibi yapacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

152
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

157
Binali Yıldırım yeni görevini bekliyor

Binali Yıldırım yeni görevini bekliyor

210
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

129
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

495
Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

295
Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Foreign Policy'deki Türkiye analizi

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir