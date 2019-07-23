Volkswagen fabrikası binlerce kişiyi iş sahibi yapacak

Bugün Alman medyasında çıkan "Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuruyor" haberinin detayları netleşiyor.

3 ÜLKE ARASINDAN TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI

Firmanın fabrika kurmak için gündeminde Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye vardı. Türkiye'de kurulması kararlaştırılan fabrika için son dakikada bir aksilik çıkmazsa Eylül sonunda imzalar atılacak.

FABRİKA MANİSA'DA KURULACAK

Yeni fabrika için daha önce İzmir konuşulmasına rağmen Manisa'da kurulması belirlendi. Buna göre fabrika 10 bin kişiyi istihdam edecek. Türk aile yapısı baz alındığında böyle bir istihdamın direkt olarak 40 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.

PASSAT ÜRETİLECEK

Fabrikanın ağırlıklı olarak üreteceği model ise Passat olacak. Almanlar yeni kurulacak fabrikada bir yılda üretilecek olan 40 bin Passat modelini sadece Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

ORTA DOĞU'YA DA TÜRKİYE'DEN GİDECEK

Skoda modellerinin de üretileceği fabrika Orta Doğu'ya da otomobil ihraç edecek.