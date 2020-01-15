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Volkswagen fabrikası kurulmadan dolandırıcıları türedi

Henüz temeli dahi atılmayan Volkswagen fabrikasında, işe yerleştirme vaadiyle iş arayan kişilerin, ceplerini ve duygularını sömürenler ortaya çıktı.

İHA | 15.01.2020 - 13:26..
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Almanya’da bulunan Volkswagen, geçtiğimiz ekim ayında Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeli ’Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ unvanlı şirket kurdu.

Alman devinin Manisa’da yatırım yapma düşüncesini fırsat bilen dolandırıcılar da yeni yöntemlerle insanların duygularını ve ceplerini sömürmeye çalıştığı belirtildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Son günlerde artan dolandırıcılık olayları sonrası Manisa Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur."

Volkswagen fabrikası kurulmadan dolandırıcıları türedi

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