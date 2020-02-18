taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0659
Euro
6.5649
Altın
1587.69
Borsa
120139.44
Gram Altın
309.646
Bitcoin
59254.25

Volkswagen Manisa'ya kuracağı fabrika yine ertelendi

Türkiye'de 50 bine yakın araç satan Alman Volkswagen Manisa'ya kuracağı fabrikayı yine erteledi.

REUTERS | 18.02.2020 - 15:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Avrupa'daki fabrikalarında elektrikli araçlara yer açmak için yeni bir tesis arayışına giren VW, Ekim 2019'da Manisa'da yaklaşık 1 milyar liralık bir şirket kurmuştu.

Alman üretici Ekim ayında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı öne sürerek fabrikanın resmi açıklama tarihini ertelemişti.

ŞUBAT AYINDA KESİN KARAR DUYURULACAKTI

Volkswagen, en son geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını Şubat ayında vereceğini açıklamıştı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW),Türkiye'de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha ertelediği iddia edildi.

YİNE BELİRSİZLİK

Reuters'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı gelişmeye göre, kararın yıl ortasında açıklanması bekleniyor.

Reuters'e konuşan şirkete yakın bir kaynak, süreç ile ilgili olarak, "Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu
Akdeniz ilçesinde, palyaçoluk yaparken bir kişi tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan genç, " Ailemi ben geçindiriyorum, ekmek paramı kazanıyorum." dedi.
75'i AB vatandaşı 229 yabancı terörist sınır dışı edildi
Göç İdaresi, 2011'den bu yana 102 farklı uyruktan 7 bin 898, Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana, 75'i AB vatandaşı 229 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Koronavirüs çekirdek fiyatlarını artıracak
Türkiye'nin çekirdek ithal ettiği ülkelerin başında yer alan Çin'den, koronavirüs nedeniyle çekirdek ithal edilememesi fiyatlara yansıyacak.
Bakanlık kucak açtı, küçük kız okula döndü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mobil Çocuk Hizmet Birimlerince okula devam edemeyen ilkokul öğrencisi Y.D'yi gün gün takiple eğitime kazandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
1350
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
248
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
26
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
465
Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
122
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
297
43 ilde FETÖ operasyonu
43 ilde FETÖ operasyonu
120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir