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Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Alman ekonomi gazetesinin yakın çevrelerden edindiği bilgilere göre Alman otomobil firması, ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da fabrika açma kararını askıya aldı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 09:11..
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Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Türkiye’nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı devam ederken, bölgedeki çıkarlarını gözeten Batılı devletler, harekatı durdurmak için ellerinden geleni yapıyor.

Harekatı durdurmak için yıllardır terör örgütleri için silah yardımı yapan devletler bile, Türkiye’ye silah satışını durduğunu duyurmuştu.

KARAR ŞU AN İÇİN ASKIYA ALINDI

Reuters'ın Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a dayandırdığı habere göre,  Alman otomobil firması, ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da fabrika açma kararını askıya aldı.

Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

NEDENİ İMAJ ÇALIŞMASI

Handelsblatt, Volkswagen’in üst düzey çalışanlarından edindiğini söylediği duyumlarda, Türkiye’nin harekatının imajlarını olumsuz etkileyeceğinden korktuğu için böyle bir karar aldığını iddia etti.

Sözleşmeye imza atılmaktan vazgeçildiği iddia edilen haberde, "Konu ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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