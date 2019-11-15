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Volkswagen'den diğer ülkeleri üzecek açıklama

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess,"Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak, araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz" dedi.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 21:57..
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Volkswagen 2020-2024 dönemine ait yatırım planını açıkladı.

Şirket 2024’e kadar elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMDA SORUN YOK

Öte yandan Alman otomotiv devi Volkswagen; Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını erteleyebileceği söyleniyordu.

Bu söylentiler üzerine Bulgaristan ve Romanya gibi yatırımı almak isteyen ülkeler heveslenmişti.

Volkswagen'den diğer ülkeleri üzecek açıklama

TÜRKİYE'DE KURMAZSAK BAŞKA YERDE DE KURMAYIZ

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Diess,"Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak, araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz" dedi.

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