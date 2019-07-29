Volkswagen'in il seçimi netlik kazanmadı

Volkswagen, kuracağı yeni fabrika için Bulgaristan yerine Türkiye'yi seçti.

1.3 milyar euroluk bir yatırımı Türkiye'de yapmayı planlayan Almanlar, sanayicileri de heyecan içine soktu. Öyle ki; fabrikanın kurulacağı bölgede büyük değişiklikler olacak.

Sanayiciler de bu yatırımdan kazanç elde edebilmek için Almanların kararını etkilemeye çalışıyor.

ALMANLARA KIRKLARELİ TANITIMI

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve üyeleri, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Bürosu Müdürü Nicholas Boğaç Edizer ve Kamu ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Ebru Kunt Akın’a bir sunum yaptı.

MANİSA KESİN DEĞİL

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Bürosu Müdürü Nicholas Boğaç Edizer, fabrikanın Manisa'ya kurulacağı iddiasının henüz netlik kazanmadığını, seçeneklerin değerlendirileceğini söyledi.

"KONUM İTİBARIYLA..."

KTSO Başkanı Soner Ilık ziyarette, “Kırklareli, konumu itibarı ile önemli avantajlara sahip bir il. AB projesi ile Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde açılan İğnedada Liman Gümrüğü ile Bulgaristan’ın Burgaz Limanı arasında deniz seferleri başladı. Bu gümrük ile Avrupa ülkelerine ve Karadeniz’e sınırı olan ülkelere ulaşım, hem daha kolay hem de daha ucuz olacaktır." şeklinde konuştu.

10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Fabrikanın kurulacağı ilde, en az 10 bin kişiye iş fırsatı doğması bekleniyor.