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Volkswagen'in Türkiye yatırımda son durum

Dünya devi Volkswagen'in, yeni kuracağı fabrika için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

REUTERS | 05.09.2019 - 17:27..
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçeceğine yönelik Ankara'daki kanı giderek güçlenirken üç Türk yetkili, kıdemli bir VW yöneticisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "son derece olumlu" bir görüşme yaptığını belirtti.

Reuters'a bilgi veren üç Türk yetkili, VW'nin Türkiye 1 milyar euro tutarında fabrika yatırımının neredeyse kesin olduğunu belirtti.

"SON DAKİKA SORUNU ÇIKMAZSA YATIRIM TÜRKİYE'YE YAPILACAK"

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir Türk yetkili, Erdoğan'ın bu hafta VW'den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede sorunların büyük bölümünün üstesinden geldiğini belirtti. VW'den bir yetkili ise Erdoğan'ın, bu hafta CEO Herbert Diess ile görüştüğünü ifade etti. Türk yetkili, "Daha önce bazı küçük pürüzler vardı. Satılacak araçlardaki vergi düzenlemeleri gibi. Görüşmede neredeyse tamamıyla mutabakat sağlandı. Son dakika sorunu çıkmazsa yatırım Türkiye'ye yapılacak." dedi.

Volkswagen'in Türkiye yatırımda son durum

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