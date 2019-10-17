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Volkswagen'in Türkiye yatırımında problem yok

Ticaret Bakanlığı, Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımı durdurmadığını bildirdi.

AA | 17.10.2019 - 14:31..
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Volkswagen'in Türkiye yatırımında problem yok

Alman otomobil devi Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen askeri operasyon nedeniyle erteleyebileceği söyleniyordu.

Bu söylentiler üzerine Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya; Almanlara yeni tekliflerle gitmek için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

"VOLKSWAGEN YATIRIMA DEVAM EDECEK"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yatırımın durdurulmadığını söyledi ve olumsuzluk görmediğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek." diye konuştu.

"YATIRIM DURDURULMADI"

Turagay, konuşmasına şöyle devam etti;  "Volkswagen , şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir 'on hold'a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum."

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