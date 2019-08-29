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Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım görüşmeleri devam ediyor

Fabrikayı Manisa'ya kurmaya hazırlanan Volkswagen, taşıt vergi sisteminde taahhütler istiyor.

REUTERS | 29.08.2019 - 21:43..
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Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım görüşmeleri devam ediyor

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Alman otomobil üreticisi Volkswagen Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürütüyor.

YAKINDA ADIM ATILACAK

Şirket geçen ay yaptığı açıklamada birden fazla markası için araç üretecek fabrikanın nereye kurulacağı konusunda nihai bir karar almadığını belirtmiş olsa da, konu hakkında bilgisi bulunan iki kaynak, Volkswagen'in Türkiye'de yatırım yapmaya yakın olduğunu ve yakında adım atacağını belirttiler.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar Volkswagen'in taşıt vergi sisteminde ne gibi taahhütler istediğini söylemedi. Ancak Türkiye'de yapılan tüm yeni araç alımlarına hem özel tüketim vergisi (ÖTV) hem de KDV uygulanıyor.

Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım görüşmeleri devam ediyor

ÖTV motor hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlar için yüzde 45-yüzde 60 aralığında değişirken, 2 litreye kadar hacimli araçlarda yüzde 100-110'a çıkıyor.

"YATIRIMA BÜYÜK ORANDA HAZIRLAR"

Reuters'e "Volkswagen Türkiye'ye 1 milyar euro yatırıma büyük oranda hazır... Sadece vergi konusunda Türkiye'den bazı düzenleme talepleri var" diyen ilk kaynak, Türkiye'nin mevcut üreticilere zarar vermeyecek ancak Volkswagen'in endişelerini giderecek bir formül bulmaya çalıştığını ifade etti.

Aralarında Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Toyota'nın bulunduğu başlıca uluslararası üreticiler Türkiye'de hali hazırda büyük ölçekli üretim yapıyorlar. Bu üreticiler geçen yıl 1.3 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç ihracatı yaparken, üretimleri bu rakamı aştı.

BULGARİSTAN DA İLGİLENİYORDU

Volkswagen yeni fabrika yatırımı için Bulgaristan'ı da inceliyordu. Ancak kaynaklar şirketin Türkiye'de nihai yatırım kararı almaya yaklaştığını belirttiler.

İkinci kaynak, "Sadece şu anda vergi sistemine dair bir konu kaldı." diyerek görüş ayrılıklarının giderilebileceğini belirtti.

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